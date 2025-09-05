Путин назвал условие эффективного применения запасов угля

Путин: Для эффективного применения запасов угля нужны современные технологии

Для эффективного применения запасов угля нужны современные технологии. Такое условие назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства заявил, что у России большие запасы энергоресурсов.

«Но для того чтобы их применять, применять эффективно, найти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нужно прежде всего работать», — пояснил он

На презентации результатов развития регионов Дальнего Востока Путин также отметил, что угля различного класса хватит на 900-1000 лет. В целом ситуация с энергетикой решается, однако намечается дефицит газа, «у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры», — подчеркнул он.

За первую половину 2025 года экспорт энергетического угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Вместе с тем даже с учетом небольшого роста мировых цен в последнее время получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке.