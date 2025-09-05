Работу российского аэропорта временно ограничили

Росавиация объявила об ограничениях на полеты в аэропорту Калуги

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения ввели на работу аэропорта Калуги. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

Кореняко сообщил, что в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Он объяснил, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

В ночь с 3 на 4 сентября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Сочи. До этого меры объявляли в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Они также были связаны с обеспечением безопасности полетов.