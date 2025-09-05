Наука и техника
Раскрыт неожиданный защитный фактор против диабета

EASD 2025: Иммунитет к вирусу гепатита B снижает риск развития диабета 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Иммунитет к вирусу гепатита B может снижать риск развития диабета 2 типа, показало крупное исследование, представленного на конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD 2025). По данным работы, люди с высоким уровнем антител к HBV реже сталкиваются с диабетом — снижение риска достигает 43 процента.

Ученые проанализировали данные из базы TriNetX, включив взрослых без истории гепатита B и диабета. Сравнение групп с наличием и отсутствием иммунитета показало: у защищенных от HBV риск диабета был на 15 процентов ниже. При этом эффект усиливался в зависимости от уровня антител — от 19 процентов снижения риска при концентрации ≥100 мМЕ/мл до 43 процентов при ≥1000 мМЕ/мл.

Наиболее выраженное защитное действие наблюдалось у молодых взрослых в возрасте 18-44 лет, у которых риск был на 20 процентов ниже, чем у сверстников без иммунитета. У людей старшего возраста эффект также сохранялся, но был слабее.

Хотя исследование не доказывает причинно-следственной связи, авторы считают, что результаты указывают на возможную дополнительную пользу вакцинации против гепатита B. Она может не только предотвращать вирусные инфекции, но и снижать вероятность развития диабета.

Ранее ученые выяснили, что диабет второго типа способен напрямую менять работу сердечной мышцы и ускорять развитие сердечной недостаточности.

