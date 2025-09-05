Россия
Раскрыты подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

Меликов: Доставленный в Россию бортом Путина больной мальчик родом из Дагестана
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Больной раком мальчик, доставленный в Россию бортом президента Владимира Путина из Китая, оказался родом из Дагестана. Подробности о ребенке раскрыл глава региона Сергей Меликов в Telegram.

«Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку», — написал он.

Меликов поблагодарил главу государства от имени всех жителей региона, и назвал его помощь мальчику примером внимания не только к масштабным проектам, но и по отношению к конкретному гражданину. Он также поручил Минздраву республики быть с семьей ребенка на связи и оказывать всю необходимую для лечения помощь.

О том, что в ходе визита в Китай Путин помог больному раком мальчику, ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, ребенка в КНР привезла мать, однако там у него начались приступы эпилепсии и ухудшилось общее состояние, из-за чего возникли сложности с возвращением в Россию. Информация об этом дошла до президента, который предоставил семье борт специального летного отряда, обеспечивающего его поездку в Пекин. 4 сентября мальчика доставили в Москву.

