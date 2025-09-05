Бывший СССР
Политолог назвал условие мирного соглашение по Украине

Политолог Журавлев: На Украине наступит мир, как только Запад перестанет мешать
Варвара Кошечкина
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Мир на Украине наступит тогда, когда этому перестанет мешать Запад, убежден генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о сроках завершения конфликта.

По словам политолога, надежда на то, что договоренности по урегулированию будут достигнуты до конца текущего года, есть, однако вопрос вероятность такого сценария не очень большая.

«Почему? Потому что игнорирование [президента США Дональда] Трампа со стороны Европы показывает, что надежда на то, что Трамп одним ударом решит проблему, отсутствует, а без этого это может завязнуть в очень долгую историю. С другой стороны, может быть, это надоест Западу, Запад сбросит [президента Украины Владимира] Зеленского, вместе с ним сбросит Украину как предмет со своих плеч, и тогда мир будет достигнут легко», — поделился эксперт.

Как только запад мешать не будет — мир будет

Дмитрий Журавлевполитолог

Ранее Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, однако добавил, что лидеры пока не готовы к ней.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал, что у Киева и Европейского союза (ЕС) нет желания искать мирные развязки кризиса.

