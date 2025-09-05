Наука и техника
США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны»

Defense News: ВВС США приступили к летным испытаниям самолета E-4C SAOC
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США и компания Sierra Nevada приступили к летным испытаниям борта E-4C Survivable Airborne Operations Control (SAOC), известного как «самолет Судного дня». Об этом сообщает издание Defense News.

Испытания будущего воздушного командного пункта проводятся в Центре авиационных инноваций и технологий в Дейтоне (штат Огайо). По данным Sierra Nevada, летные испытания стартовали 7 августа и продолжатся в 2026 году. Кроме Огайо, борт будет совершать тестовые полеты в штате Канзас.

«SAOC призван служить воздушным командно-штабным центром, который будет задействован в самых катастрофических обстоятельствах. В случае ядерной войны или другой масштабной катастрофы, которая уничтожит или выведет из строя большинство военных командных центров, SAOC позволит президенту руководить американскими войсками и передавать приказы с воздуха», — напоминает портал.

В мае 2024-го издание сообщило, что американская компания Sierra Nevada в течение ближайших одного-четырех месяцев начнет строительство E-4C SAOC.

В апреле 2023-го портал TWZ со ссылкой на представителя корпорации Northrop Grumman рассказал, что перспективный американский «самолет Судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками.

