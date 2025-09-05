Мир
14:27, 5 сентября 2025Мир

Тайные договоренности Путина и Ким Чен Ына допустили

«Царьград»: Путин и Ким Чен Ын могли договорится о военном сотрудничестве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае весь мир следил за встречей президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Переговоры лидеров длились около двух с половиной часов и проходили в откровенной и дружеской атмосфере, и включили поездку на Aurus, за рулем которого был российский президент. Как объяснили «Царьграду» эксперты, такая неформальная беседа без свидетелей часто становится площадкой для самых важных договоренностей.

После переговоров Путин пригласил Кима вновь посетить Россию. Этот жест, по мнению обозревателя «Царьграда» Андрея Ревнивцева, указывает на то, что стороны обсудили стратегические вопросы, которые могут напрямую повлиять на дальнейший ход конфликта на Украине.

«Корейские солдаты, продемонстрировавшие прекрасные боевые качества во время освобождения Курской области, сумели бы помочь отбить и другие конституционные территории России, оккупированные врагом», — подчеркнул Ревнивцев.

Эксперт напомнил, что России предстоит освободить оставшиеся территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также части Запорожской и Херсонской областей. При этом стратегической задачей остается контроль над Одессой и Николаевом. Без этих регионов, по его словам, невозможно обеспечить долгосрочную безопасность страны.

При этом историк Андрей Дмитриев в беседе с «Царьградом» добавил, что Россия проявляет интерес к северокорейскому вооружению, включая дроны, которые зарекомендовали себя на фронте. В ответ Москва готова делиться с КНДР технологиями радиоэлектронной борьбы и космическими наработками. Кроме того, в «Алабуге» уже обучаются специалисты из Северной Кореи, где они осваивают сборку и управление беспилотниками.

По информации «Царьграда», в КНДР также проходят восстановление российские военнослужащие, получившие ранения во время спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

