Трамп потерял Россию и Индию

Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию, которые ушли к Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли Россию и Индию. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые ушли к глубочайшему и темнейшему Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе!» — написал американский лидер.

Свой комментарий Трамп сопроводил совместной фотографией президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, сделанной в ходе прошедшего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщил, что Трамп стал все более пессимистично относиться к перспективам скорого завершения конфликта на Украине и возможности своего посредничества в его урегулировании.