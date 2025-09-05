Мир
Трамп высказался о роли Европы в урегулирования на Украине

Трамп: Европа будет играть основную роль в предоставлении гарантий Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности. Трансляцию выступления из Белого дома ведет Fox News.

По словам американского лидера, Европа хочет урегулирования на Украине.

Трамп также признался, что урегулирование на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. В то же время он подчеркнул, что конфликт необходимо разрешить мирным путем. В противном случае, предупредил американский лидер, придется «очень дорого заплатить».

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединенные Штаты окажут поддержку в случае размещения войск Европейского союза (ЕС) на Украине.

