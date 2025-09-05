Мир
Трампа обвинили в разрушении работы предшественников

Экс-чиновник США Брюэн: Трамп разрушил работу предшественников в Азии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп разрушил работу предшественников в Азии. В этом американского лидера обвинил экс-чиновник администрации Барака Обамы Бретт Брюэн в интервью NBC News.

«Мы провели последнее десятилетие, пытаясь выстроить партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе для ограничения враждебных действий Китая. Трамп просто взял и все разрушил», — заявил он.

Телеканал отметил, что США традиционно рассматривали Индию как важного партнера в противодействии влиянию Китая и России, однако кадры общения премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине вызвали критику в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли Россию и Индию. В своем посте в соцсети американский лидер отметил, что Индия и Россия «ушли к глубочайшему и темнейшему Китаю», и пожелал им долгого и процветающего будущего вместе. Свой комментарий Трамп сопроводил совместной фотографией Путина, Моди и Си Цзиньпина, сделанной в ходе прошедшего саммита ШОС.

