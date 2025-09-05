Россия
11:10, 5 сентября 2025

Украинские БПЛА уничтожили над Азовским морем

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских БПЛА над Азовским морем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) удалось уничтожить над Азовским морем. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты в период с 8:00 до 10:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Других подробностей об инциденте в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что в Красноармейском районе Краснодарского края украинские беспилотники повредили четыре дома. Обломки дронов были обнаружены по семи адресам. Никто из мирных граждан в результате случившегося не пострадал.

Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 3 сентября — над регионом сбили 20 беспилотников.

