Из жизни
15:38, 5 сентября 2025Из жизни

Умер старейший член королевской семьи

В Британии умерла герцогиня Кентская Екатерина, старейшая в королевской семье
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Colin Davey / Getty Images

В Великобритании в возрасте 92 лет умерла герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли. Об этом сообщает Daily Mirror.

Супруга кузена покойной королевы Елизаветы II и старейшая представительница британской королевской семьи скончалась в Кенсингтонском дворце, окруженная семьей. Катарина Люси Мэри Уорсли отказалась от королевского титула в 2002 году и работала учительницей музыки в обычной школе.

Букингемский дворец опубликовал заявление: «Ее Королевское Высочество скончалась мирно прошлой ночью. Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к Герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби». Герцогиня Кентская, родившаяся в Йоркшире 22 февраля 1933 года, стала первым членом королевской семьи в современной истории Великобритании, которому предстоит католическое погребение.

В последние годы она редко появлялась на публике, не присутствовала на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III. В октябре 2024 года ее последний раз видели в инвалидном кресле на праздновании 89-летия мужа.

Ранее эксперты предсказали, когда принца Эндрю выгонят из королевской семьи и окончательно лишат всех титулов. Младший брат короля Карла III вновь попал в центр внимания по вине биографа Эндрю Лоуни, написавшего книгу о его похождениях.

