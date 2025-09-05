Умер старейший член королевской семьи

В Британии умерла герцогиня Кентская Екатерина, старейшая в королевской семье

В Великобритании в возрасте 92 лет умерла герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли. Об этом сообщает Daily Mirror.

Супруга кузена покойной королевы Елизаветы II и старейшая представительница британской королевской семьи скончалась в Кенсингтонском дворце, окруженная семьей. Катарина Люси Мэри Уорсли отказалась от королевского титула в 2002 году и работала учительницей музыки в обычной школе.

Букингемский дворец опубликовал заявление: «Ее Королевское Высочество скончалась мирно прошлой ночью. Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к Герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби». Герцогиня Кентская, родившаяся в Йоркшире 22 февраля 1933 года, стала первым членом королевской семьи в современной истории Великобритании, которому предстоит католическое погребение.

В последние годы она редко появлялась на публике, не присутствовала на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III. В октябре 2024 года ее последний раз видели в инвалидном кресле на праздновании 89-летия мужа.

