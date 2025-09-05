В России создали ППЗРК для защиты вертолетов

НПО «Кайсант» создало ППЗРК для защиты вертолетов и низколетящих БПЛА

Российское научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» создало противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) ближнего радиуса действия для защиты вертолетов и низколетящих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на официального представителя организации сообщает ТАСС.

ППЗРК получило комплекс связи «Гермес». «Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ППЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооруженных сил», — отметили в НПО.

Там уточнили, что комплекс оснащен системой наведения на основе машинного зрения. Масса изделия — 1,2 килограмма, дальность захвата цели — 500 метров. В качестве заряда ППЗРК использует ВОГ-25.

В апреле официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес» рассказал агентству, что в зону специальной военной операции (СВО) поставят несколько сотен телескопических мачт, предназначенных для размещения антенн БПЛА, ретрансляторов и другой аппаратуры.

В январе КБ сообщило о поставке в зону СВО радиоуправляемой платформы «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов.