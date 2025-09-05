Россия
23:02, 4 сентября 2025Россия

В России заявили о воплощении в жизнь одного тезиса Путина

Кобяков: Тезис Путина о переходе к многополярности воплощается в жизнь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мир постепенно переходит к многополярности, что президент России Владимир Путин называл неизбежным еще на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил советник российского лидера Антон Кобяков, его цитирует РИА Новости.

«Тезис о неизбежном переходе к многополярному мироустройству, который президент России впервые озвучил на Мюнхенской конференции ... теперь воплощается в жизнь на наших глазах», — заявил чиновник, напомнив, что когда Путин об этом заявил, многие западные лидеры были повергнуты в шок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал многополярность угрозой доминированию Запада.

