12:13, 5 сентября 2025

Видео первого полета импортозамещенного SJ-100 опубликовали

«Ростех» представил видео первого полета импортозамещенного SJ-100
Иван Потапов
Иван Потапов

Ростех представил видео первого полета импортозамещенного самолета SJ-100. Ролик госкорпорация опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

В подписи в посту сообщается, что самолет получил российские двигатели ПД-8. «Модификация коснулась и каркаса планера. Это потребовалось для установки российских систем, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна», — уточнили в госкорпорации.

Ранее «Ростех» сообщил о первом полете импортозамещенного SJ-100. Борт с номером 97004, построенный по серийным технологиями, поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре.

В марте глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ заявил, что импортозамещенные пассажирские самолеты МС-21 и SJ-100 совершат первые полеты в первой половине 2025 года.

