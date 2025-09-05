Наука и техника
15:30, 5 сентября 2025

Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

Dreame представила робот-пылесос, который умеет пользоваться лестницами в доме
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Poderak / YouTube

Китайская компания Dreame представила робот-пылесос, который может подниматься по лестницам в доме. На это обратило внимание издание PCMag.

Устройство под названием Dreame Cyber X показали на выставке IFA в Германии. Пылесос дополняется роботизированной платформой Bionic QuadTrack. Робот использует ее в случае, когда ему нужно подняться на другой этаж помещения или спуститься с него.

Bionic QuadTrack, которая в режиме ожидания находится на зарядке, при необходимости подъезжает к пылесосу и переносит его на новое место. Благодаря четырем роботизированным гусеницам девайс может фактически шагать по ступенькам. После завершения уборки машина автоматически отправляется на зарядную станцию.

Журналисты PCMag отметили, что современные роботы-пылесосы без человеческой помощи могут работать только на одном определенном этаже помещения. В Dreame заявили, что их изобретение умеет преодолевать лестницы разного типа.

Также на выставке китайская фирма показала робота Cyber10 Ultra, оснащенного выдвижным манипулятором. В процессе уборки пылесос может активировать роботизированную руку и захватывать ею различные предметы — носки, обувь, игрушки. Машина может перенести их в определенное место и сложить в коробку.

Cyber X и Cyber10 Ultra — концептуальные устройства. Поэтому их стоимость и точные сроки появления в продаже не раскрываются. Но Dreame пообещала представить новые модели на рынке в начале 2026 года.

В начале осени военнослужащие группировки войск «Восток» начали использовать наземный робототехнический комплекс «Курьер». Платформа позволяет устанавливать на «Курьера» различное вооружение — например, пулеметы или турели.

