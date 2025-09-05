Захарова высмеяла еврокомиссара Йоргенсена из-за слов об энергоресурсах из РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла датского еврокомиссара по энергетике и жилищному строительству Дана Йоргенсена из-за слов о полном отказе от российских энергетических ресурсов. Пост дипломат разместила в Telegram-канале.

Йоргенсен ранее заявил, что будет стремиться заключить соглашение о постоянном отказе от энергоресурсов из России во время председательства Дании в Европейском союзе (ЕС). В частности, он отметил, что Европейская комиссия (ЕК) хочет добиться, чтобы на территорию сообщества не попало «ни одной молекулы» российских углеводородов.

«Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем», — прокомментировала Захарова соответствующее заявление.

19 июня представитель ЕК Анна-Кайса Итконен признала факт того, что в Европе неспособны отличить российский газ, который поставляется в ЕС, от газа из других регионов, и поэтому намерены искать другие способы запрета ввоза топлива из России.