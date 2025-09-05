Зеленский предложил Словакии одно действие

Зеленский захотел, чтобы Словакия стала частью гарантий безопасности для Украины

Было бы правильно, если бы Словакия стала частью гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы работаем с нашими партнерами и считаем, что было бы правильно, если бы Словакия также была частью этой новой системы безопасности», — сказал он, комментируя гарантии безопасности, которые согласились предоставить Украине страны «коалиции решительных».

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он заявил, что «у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», поэтому лидеры обсуждали энергетическую независимость Европы.

До этого Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе. Он отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе».