Зеленский рассказал о поддержке Словакией одного стремления Украины

Зеленский: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, это очень весомо
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / Getty Images

Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский союз (ЕС), это очень весомо. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на прямой трансляции.

«Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что было бы правильно, если бы Словакия стала частью гарантий безопасности для Киева.

До этого Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он заявил, что «у российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», поэтому лидеры обсуждали энергетическую независимость Европы.

