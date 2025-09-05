Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об успехах испытания дальнобойного оружия

Зеленский: Украина работает над производством дальнобойного оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Украинские специалисты работают над производством дальнобойного оружия, были успешные испытания. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано, многое испытано. Испытания были положительные», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина услышала сигнал России о возможности членства Киева в Европейском союзе (ЕС). Он отметил, что этот сигнал также необходимо услышать «большим друзьям России в Европе».

До этого он заявил, что гарантии безопасности Украины от западных стран должны начать действовать немедленно. По словам президента, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Раскрыты судебные перспективы звезды фильмов «Холоп» и «Лед» по делу о наркотиках

    Стало известно о попытке удара ВСУ по российскому газовому месторождению

    Врач назвал секрет жизни до 90 лет

    Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

    Туск не пожалел о своих резких словах о Трампе

    Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

    Тайные договоренности Путина и Ким Чен Ына допустили

    Хакеры научились подделывать лица людей

    Задержание звезды «Интернов» с наркотиками прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости