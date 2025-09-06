Спорт
20:21, 6 сентября 2025Спорт

На турнире по кулачным боям в Иркутске произошла массовая драка

На турнире по кулачным боям Prime FL в Иркутске произошла массовая драка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На турнире по кулачным боям Prime FL в Иркутске произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

Россиянин Тагар Намсараев из Улан-Удэ в поединке с молдавским бойцом Константином Чиобану дважды ударил лежащего соперника. Отмечается, что Намсараев нарушил правила поединка и нанес один удар после остановки боя рефери.

В ответ на это участник команды Чиобану ворвался на ринг. После этого завязалась массовая драка с участием секундантов обеих сторон. Разнять дерущихся смогла охрана.

Победу в бое присудили Чиобану. Намсараев был дисквалифицирован.

Ранее сообщалось, что баскетболисты мужских сборных Аргентины и Доминиканской Республики устроили массовую драку после матча группового этапа Кубка Америки. В ходе потасовки несколько игроков наносили удары друг другу руками и ногами, некоторые баскетболисты оказались на паркете.

