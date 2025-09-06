Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:38, 5 сентября 2025Бывший СССР

На Украине назвали число пленных солдат ВСУ

«Страна.ua»: В российском плену находятся 2 577 украинских военнослужащих
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться в российском плену. С таким заявлением выступил Артур Добросердов, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, в российском плену находятся 2577 украинских военнослужащих, эту цифру определили при помощи OSINT-методов, предполагающих анализ из открытых источников. Информация о 680 украинских гражданах, среди которых 91 гражданский, как отметил Добросердов, на данный момент не подтвердилась.

Помимо этого, восемь человек, считавшихся ранее пленными, впоследствии обнаружили среди погибших, добавил уполномоченный.

В конце августа помощник президента России Владимир Мединский раскрыл размер «обменного фонда» Украины. По его словам, россиян в украинском плену осталось совсем мало. Впрочем, в России, по оценкам Мединского, остаются еще тысячи пленных бойцов ВСУ.

Ранее «RT на русском» со ссылкой на силовые ведомства сообщал, что в России находятся около 6000 украинских военнопленных. Как добавил собеседник, часть из них содержатся в российских учреждениях ФСИН с весны 2022 года, однако точное число не приводится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

    Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину

    ВСУ столкнулись с нехваткой иностранной техники

    США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

    Названа уникальная производственная отрасль России

    В одном из корпусов Третьяковской галереи произошло задымление

    На Украине назвали число пленных солдат ВСУ

    Трамп пригрозил ЕС

    19-летнюю военнослужащую «Азова» ликвидировали на донецком направлении

    Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости