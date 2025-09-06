На Украине назвали число пленных солдат ВСУ

«Страна.ua»: В российском плену находятся 2 577 украинских военнослужащих

Сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться в российском плену. С таким заявлением выступил Артур Добросердов, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, в российском плену находятся 2577 украинских военнослужащих, эту цифру определили при помощи OSINT-методов, предполагающих анализ из открытых источников. Информация о 680 украинских гражданах, среди которых 91 гражданский, как отметил Добросердов, на данный момент не подтвердилась.

Помимо этого, восемь человек, считавшихся ранее пленными, впоследствии обнаружили среди погибших, добавил уполномоченный.

В конце августа помощник президента России Владимир Мединский раскрыл размер «обменного фонда» Украины. По его словам, россиян в украинском плену осталось совсем мало. Впрочем, в России, по оценкам Мединского, остаются еще тысячи пленных бойцов ВСУ.

Ранее «RT на русском» со ссылкой на силовые ведомства сообщал, что в России находятся около 6000 украинских военнопленных. Как добавил собеседник, часть из них содержатся в российских учреждениях ФСИН с весны 2022 года, однако точное число не приводится.

