12:32, 6 сентября 2025

Нарендра Моди отказался от поездки в США

Премьер-министр Индии Моди не поедет на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Ольга Коровина

Фото: Issei Kato / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По информации источника, причиной отказа Моди от участия в Генассамблее стала напряженность в отношениях с США. Издание сообщает, что такой поворот событий связан с пошлинами, наложенными на республику президентом Трампом за закупки нефти у России. Сообщается также, что Нарендра может изменить свое решение, только в случае предложения о встрече с Дональдом Трампом.

Кроме того, журналисты отмечают, что глава Белого дома недоволен тем, что Моди не прилетел в Вашингтон, возвращаясь с саммита G7 в Канаде. Этому могло помешать то, что президент США в тот же момент принимал командующего армией Пакистана.

Ранее стало известно, что совместная фотография президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (говорит о наступлении многополярности в международных отношениях.

