Объявлено о завершении спасательной операции после землетрясения в Афганистане

Поисково-спасательная операция в Афганистане после землетрясения завершилась

Поисково-спасательная операция в Афганистане после землетрясения завершилась. Об этом объявил глава провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза, его слова приводит РИА Новости.

По словам Абу Хамзы, по завершении спасательных работ удалось установить смерть более 2200 человек. Также он сообщил, что различные травмы получили более четырех тысяч человек.

Ранее сегодня стало известно об оказании помощи только мужчинам после землетрясения в Афганистане.

Разрушительное землетрясение произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Россия направила в страну самолет с более чем 20 тоннами гуманитарной помощи.