Путин наградил Лепса и Долину орденами

Путин вручил Лепсу орден Дружбы, а Долиной — орден За заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил орденами певцов Григория Лепса и Ларису Долину. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Правительства.

Лепсверидзе (настоящая фамилия народного артиста России) получил орден Дружбы в качестве «артиста-вокалиста» его «Продюсерского центра Григория Лепса». Ларисе Долиной глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Также Юрий Энтин был отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Ранее Владимир Владимирович поздравил поэта, писателя и сценариста с 90-летним юбилеем.

В апреле стало известно, что президент России Владимир Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Уточняется, что артистка в своей мастерской занимается организацией и проведением корпоративных мероприятий, праздников, спектаклей и концертов.