Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 6 сентября 2025Мир

Трамп описал переименование министерства обороны фразой «люблю запах депортаций по утрам»

Трамп пообещал показать Чикаго, почему ведомство назвали министерством войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост со сгенерированной ИИ картинкой и подписал его фразой «люблю запах депортаций по утрам». Соответствующая публикация размещена в социальной сети Truth Social.

«Чикаго вот-вот выяснит, почему оно называется Министерством войны», — написал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время его президентского срока. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 год.

2 сентября стало известно о планах американского президента в отношении Чикаго. Он заявил, что собирается ввести силы нацгвардии США в город, чтобы побороть там рекордный уровень преступности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали причину успеха России в СВО

    Объявлено о завершении спасательной операции после землетрясения в Афганистане

    На турнире по кулачным боям в Иркутске произошла массовая драка

    Финский депутат работала в эскорте с 16 лет

    В Совфеде ответили на вопрос об обязательной установке MAX

    Премьеру Индии передали результаты работы «коалиции желающих»

    Роналду забил сборной Армении и обновил мировой рекорд

    Роналду перед матчем с Арменией встретился с онкобольным фанатом

    В России высказались о напряженности в отношениях с Европой

    Назван гонорар Сергея Лазарева за тур по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости