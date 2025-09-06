Трамп описал переименование министерства обороны фразой «люблю запах депортаций по утрам»

Трамп пообещал показать Чикаго, почему ведомство назвали министерством войны

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост со сгенерированной ИИ картинкой и подписал его фразой «люблю запах депортаций по утрам». Соответствующая публикация размещена в социальной сети Truth Social.

«Чикаго вот-вот выяснит, почему оно называется Министерством войны», — написал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время его президентского срока. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 год.

2 сентября стало известно о планах американского президента в отношении Чикаго. Он заявил, что собирается ввести силы нацгвардии США в город, чтобы побороть там рекордный уровень преступности.