Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:2
3-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Армения
Сегодня
19:00 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 1-й тур
Арина Соболенко
Сегодня
23:00 (Мск)
Аманда Анисимова
US Open (ж)
17:35, 6 сентября 2025Спорт

Цзю раскритиковал бой Тайсона с Мейвезером

Костя Цзю назвал бредом предстоящий поединок между Тайсоном и Мейвезером
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал информацию о том, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон и экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведут выставочный бой в 2026 году. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Цзю раскритиковал идею поединка, отметив, что он вряд ли состоится в принципе. «Тоже видели этот бред? Как это можно в принципе проводить? Прекрасно понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные, никто не разрешит подобное сделать», — заявил он.

Бывший спортсмен добавил, что испытывает равнодушие к предстоящему поединку. «Честно говоря, совсем не интересен такой бой, не назвал бы это зрелищем. Все это как-то несерьезно. Не сторонник подобных противостояний», — отметил он.

Ранее Тайсон опубликовал афишу будущего поединка в социальной сети X с подписью «Скоро». Точные дата и место проведения поединка пока не определены.

59-летний Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Американец выступал в тяжелом весе и провел на профессиональном ринге 58 боев, одержав 50 побед (44 нокаутом) и потерпев 6 поражений.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Американец дрался в легких и средних весовых категориях и установил рекорд — 50 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае потребовали удалить один диалог Путина и Си Цзиньпина

    В России представили аналог украинской «Бабы-яги»

    В Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо

    Фицо раскрыл содержание беседы с Зеленским после встречи с Путиным

    На Западе назвали ключевое отличие Трампа от диктатора

    Цзю раскритиковал бой Тайсона с Мейвезером

    Названы безопасные способы поднять давление без лекарств

    Москвичка оторвала себе палец кольцом

    В России порассуждали о визите Трампа в Крым

    Юрист рассказал об ответственности хозяев незапертых квартир в случае кражи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости