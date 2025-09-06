Цзю раскритиковал бой Тайсона с Мейвезером

Костя Цзю назвал бредом предстоящий поединок между Тайсоном и Мейвезером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал информацию о том, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон и экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведут выставочный бой в 2026 году. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Цзю раскритиковал идею поединка, отметив, что он вряд ли состоится в принципе. «Тоже видели этот бред? Как это можно в принципе проводить? Прекрасно понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные, никто не разрешит подобное сделать», — заявил он.

Бывший спортсмен добавил, что испытывает равнодушие к предстоящему поединку. «Честно говоря, совсем не интересен такой бой, не назвал бы это зрелищем. Все это как-то несерьезно. Не сторонник подобных противостояний», — отметил он.

Ранее Тайсон опубликовал афишу будущего поединка в социальной сети X с подписью «Скоро». Точные дата и место проведения поединка пока не определены.

59-летний Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Американец выступал в тяжелом весе и провел на профессиональном ринге 58 боев, одержав 50 побед (44 нокаутом) и потерпев 6 поражений.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Американец дрался в легких и средних весовых категориях и установил рекорд — 50 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.