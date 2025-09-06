Ульянов заявил о политизации ядерной программы Ирана

Ульянов: Страны Европы и США политизировали иранскую ядерную программу

«Евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) и Соединенные Штаты политизировали иранскую ядерную программу и регулярно предпринимают шаги, ухудшающие ситуацию в данном вопросе. С таким мнением выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью Press TV.

«США и особенно "евротройка" политизировали эту тему (иранскую ядерную программу) и на регулярной основе предпринимают шаги, которые ухудшают ситуацию», — посетовал он.

Иран и Штаты провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, но в итоге не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Ираном и Израилем.

В последние несколько месяцев Тегеран активизировал контакты с «евротройкой» для заключения новой ядерной сделки.

В августе сообщалось, что главы МИД Великобритании, Германии и Франции направили на имя генсека ООН Антониу Гутерриша письмо с заявлением о готовности инициировать возвращение санкций против Ирана. Уточнялось, что три страны могут принять такие меры в случае, если Иран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

До этого в ЕС заявили, что Ирану, Израилю и США следует начать переговоры для предотвращения дальнейшей эскалации.