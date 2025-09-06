Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 со стороны Канады

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии-1972 со стороны Канады Кен Драйден умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бывший игрок «Монреаль Канадиенс» ушел из жизни 5 сентября. Долгое время бывший хоккеист боролся с онкологическим заболеванием.
Кен Драйден был выдающимся спортсменом и человеком. Он был одной из настоящих легенд, которые помогли клубу стать тем, чем он является сегодня, — заявил владелец «Монреаля» Джефф Молсон.
Драйден выступал на позиции голкипера. Канадец играл в НХЛ с 1970 по 1979 год, защищая цвета «Монреаля». Вместе с клубом Драйден шесть раз выигрывал Кубок Стэнли (1971, 1973, 1976-1979). Кроме того, его пять раз признавали лучшим вратарем НХЛ.
На международном уровне Драйден играл за сборную Канады. Он был одним из вратарей команды во время Суперсерии-1972 со сборной СССР.
После завершения карьеры он работал телекомментатором и написал несколько книг. В период с 1997 по 2003 год Драйден был президентом «Торонто Мэйпл Лифс». С 2004 по 2011 год экс-спортсмен входил в парламент Канады, а с 2004-го по 2006-й занимал должность министра социального развития страны.