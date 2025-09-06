Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 6 сентября 2025Россия

В Кремле рассказали об изменении международных отношений

Песков заявил, что вся система международных отношений в мире трансформируется
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Сейчас мир находится в транзитарном периоде, когда идет трансформация всей системы международных, правовых и экономических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с журналистами РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении, которая была выдвинута в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Песков отметил важность данного предложения, когда происходит трансформация отношений между странами.

Как заявил Песков ранее, Россия не собирается разворачиваться с Востока, поскольку это было бы ошибкой. Официальный представитель Кремля обратил внимание на тенденцию объединения государств Глобального Юга, которые не намерены «жить под диктовку кого-то в однополярном мире».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Адвокат высказался о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

    ЕС обсудит новые санкции против России

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в бикини на фоне заката

    Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

    В России рассказали об улучшившихся отношениях Путина и Трампа

    В Кремле рассказали об изменении международных отношений

    Боец рассказал о превращении в «преисподнюю» маршрута снабжения ВСУ

    Россиянам рассказали о способах выбраться из долговой ямы без банкротства

    В США объяснили отказ Зеленского от предложения Путина о встрече в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости