В Польше фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские протестующие фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Польши.
«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка"», — говорится в сообщении.
Рестрикции относятся только к грузовикам. Они продлятся не менее шести часов.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Политик напомнил, что украинские беженцы получили большую поддержку от Варшавы.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отреагировал на протесты польских фермеров. Он заверил, что Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы.