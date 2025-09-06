В Польше фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП «Медыка» на границе с Украиной

Польские протестующие фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Польши.

«Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка"», — говорится в сообщении.

Рестрикции относятся только к грузовикам. Они продлятся не менее шести часов.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Политик напомнил, что украинские беженцы получили большую поддержку от Варшавы.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отреагировал на протесты польских фермеров. Он заверил, что Украина покупает в Польше больше, чем продает, поэтому для поляков нет никакой угрозы.