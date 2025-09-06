Позывной Сава: ВСУ под Константиновкой реже пользуются иностранной техникой

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) стали все реже применять иностранную технику, чтобы перевозить на ней личный состав. О такой тенденции рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Сава.

Как сообщил военнослужащий, на замену западной технике солдатам ВСУ пришли «Нивы» и «десятки» (LADA 110). Российские военные начали все чаще замечать противника на таких авто во время патрулирования линии боевого соприкосновения.

По мнению Савы, сейчас ситуация сложилась таким образом, что либо украинские военные берегут иностранную технику, либо ее у них не осталось. Кроме того, они перестали использовать танки в связи с тем, что их просто нет, добавил военный.

Ранее боец рассказал, что ВС РФ уничтожают до 10 расчетов БПЛА ВСУ под Константиновкой. На этом направлении фиксируется высокое скопление украинских дронов, поскольку ВСУ делают на них ставку. Сава отметил, что вражеское командование считает константиновский участок фронта важнейшим, в результате враг перекидывает туда дополнительные отряды операторов дронов.

В августе стало известно о новой тактике наступления ВС России в Константиновке. Данный подход позволяет сохранить жизни бойцов и не дает противнику закрепляться на новых рубежах.