Захарова: Европа учила другие страны жизни, но профукала собственный континент

Европа учила другие страны жизни, а сама профукала собственный континент. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что европейские страны сами себе позволили войти в пике экономического развития. Кроме того, они стали фактором трагических событий на собственном континенте.

Раньше эти же государства приходили с «правочеловеческой повесткой» в азиатские, африканские и латиноамериканские страны, чтобы учить их демократии. При этом Европа создала «у себя под носом» гуманитарную катастрофу.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Европейского союза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе.