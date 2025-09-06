Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 6 сентября 2025Мир

Захарова высказалась о «профукавшей» свой континент Европе

Захарова: Европа учила другие страны жизни, но профукала собственный континент
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Европа учила другие страны жизни, а сама профукала собственный континент. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Они практически свели на нет разговоры о демократии, которую только они знают, как развивать, потому что они не сумели сохранить Европу. То есть свой собственный континент они профукали», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что европейские страны сами себе позволили войти в пике экономического развития. Кроме того, они стали фактором трагических событий на собственном континенте.

Раньше эти же государства приходили с «правочеловеческой повесткой» в азиатские, африканские и латиноамериканские страны, чтобы учить их демократии. При этом Европа создала «у себя под носом» гуманитарную катастрофу.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Европейского союза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Песков заявил о знании Путиным современного сленга

    Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

    Десятки человек допросили по делу о поставках патронов «Калашникову»

    Популярный американский рэпер признался в любви к Москве

    Украинский солдат рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ

    Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области

    Кимаковский рассказал о наступлении ВС России под Константиновкой

    Захарова высказалась о «профукавшей» свой континент Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости