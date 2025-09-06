Жители Венесуэлы начали собираться в ополчение для противостояния США

Власти Венесуэлы начали собирать народное ополчение для противостояния США

Власти Венесуэлы начали собирать народное ополчение для противостояния возможной агрессии со стороны США. Об этом сообщает телеканал VTV.

Президент Боливарианской республики Николас Мадуро уточнил, что всего по стране активизированы подразделения более чем в пяти тысячах коммунн. Они будут сформированы в базы комплексной обороны для координации граждан и военных во всех частях страны.

В конце августа Венесуэла объявила мобилизацию Боливарианской национальной милиции. По разным источникам, в войска могут быть призваны от четырех до восьми миллионов человек. Также Мадуро распорядился передислоцировать войска в приграничные с Колумбией районы для подготовки к отражению возможного вторжения США.

Накануне министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские войска будут готовы к смене режима в Венесуэле, если американский лидер примет соответствующее решение. Сам же президент Дональд Трамп от подобных планов открестился, назвав при этом Мадуро «худшим президентом в истории».