Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1»

Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 7 сентября, в Монце. Спортсмены преодолели 53 круга. На втором месте финишировал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Тройку сильнейших замкнул напарник Норриса по команде — австралиец Оскар Пиастри.

Немецкий гонщик «Кик Заубер» Нико Хюлькенберг сошел с гонки перед стартом. Пилот испанского «Астон Мартина» выбыл с дистанции из-за проблем с подвеской.

Ранее Ферстаппен не смог финишировать на Гран-при Австрии. Завершить гонку помешала авария на первом кругу.

По итогам 16 этапов первое место в общем зачете с 324 очками занимает Пиастри. На втором месте — Норрис (293 очка). Тройку замыкает Ферстаппен (230 очков).