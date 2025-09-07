Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 7 сентября 2025Наука и техника

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности
Алина Гостева
Алина Гостева
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom  

На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«7 сентября в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», — говорится в заявлении.

Ранее в сентябре на Солнце также произошла вспышка уровня M1.0, то есть сильную. Ее длительность составила около 13 минут.

В конце августа научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил, что солнечные вспышки вызывают магнитные бури на Земле, которые могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей и вызвать радиопомехи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар в здании кабмина в Киеве охватил площадь в тысячу квадратных метров

    38-летний Месси признался в нежелании завершать карьеру

    Минпромторг сделал мрачный прогноз по продажам новых машин в России

    Премьер Японии решил уйти в отставку

    На Эльбрусе нашли мертвым пропавшего туриста из Белоруссии

    Жители Подмосковья пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги

    У гендиректора московской компании провели обыски по делу о незаконном выводе денег

    В США сообщили об угрозе промышленности НАТО из-за России и Китая

    Стало известно о попытке чемпиона мира по тхэквондо скрыться от российского следствия

    В Москве заочно арестовали литовца по делу о финансовых махинациях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости