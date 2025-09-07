На Западе рассказали о жестком сигнале Путина по конфликту на Украине

DE: Путин шлет сигнал Западу, назвав иностранные войска на Украине целями

Президент России Владимир Путин послал Западу жесткий сигнал, когда назвал законными целями для российских войск иностранный контингент, который Европа предложила разместить на Украине. Так заявление российского лидера оценило издание Daily Express (DE).

«В своем пугающем послании Западу он предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут “законными целями”», — говорится в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

Российский лидер в ответ заявил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины станет законной целью для российских войск. Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на границах с Россией является одной из первопричин конфликта.