Россиянин пострадал при атаке БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронежской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь.

По словам Гусева, в результате атаки дронов повреждены крыша и окна частного дома, произошло возгорание хозяйственной постройки. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 7 августа, выпустили по России 69 беспилотников.

До этого в соцсетях появилась информация, что несколько взрывов раздались над Таганрогом. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки. Также сообщалось о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.

    Все новости