Стали известны новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Сбежавшие из СИЗО Екатеринбурга могут быть в черном пуховике и светлой кофте

Стали известны новые приметы сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Свердловской области.

Так, предположительно указанные беглецы Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут быть одеты в темную куртку и светлую кофту.

«Внимание, новые приметы беглецов. (…) Могут быть одеты (…) в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре сообщалось, что сбежавшие могут прятаться на территории садоводческих товариществ в Свердловской области.

Об их побеге стало известно в понедельник, 1 сентября. Мужчины внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они смогли выйти из камеры, взломать чердак в шестом корпусе и уйти по крышам церкви, СИЗО и больницы.