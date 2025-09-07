Мир
17:25, 7 сентября 2025Мир

В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

Захарова назвала Каллас критически безграмотной после слов о России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Москва за последние годы несколько раз продемонстрировала свои научные достижения в военной и космической сфере, поэтому заявления о техническом отставании России ошибочны. Критически безграмотной главу евродипломатии Каю Каллас после слов о «слабости русских в технологиях» назвала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Если Россия "не так сильна в технологиях", кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома "Восточный"? Кто создал [комплекс баллистических ракет средней дальности] "Орешник"? (...) Критически безграмотная Каллас», — говорится в публикации.

Дипломат также прокомментировала заявление европейской коллеги о «слабости Китая в социальных науках». По мнению Захаровой, Пекин не справился бы с управлением страной с миллиардами граждан, если бы не имел развитых знаний в области социальной науки.

Ранее Каллас прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР и Китая сыграли решающую роль в победе над нацизмом, назвав его «чем-то новеньким». По ее мнению, заявление Путина якобы может «вызвать много вопросов» у людей, знающих историю.

