Мир
14:31, 7 сентября 2025Мир

В Венгрии высказались о поставках российской нефти после ударов ВСУ

В МИД Венгрии заявили, что удары ВСУ не повлияли на работу нефтепровода «Дружба»
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Поставки нефти из России и Венгрию продолжаются в обычных объемах после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию», — приводит российское информационное агентство слова главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Как отмечает «Интерфакс», в последнее время ВСУ неоднократно наносили удары по российскому нефтепроводу, что приводило к временной приостановке поставок сырья в направлении Словакии и Венгрии. Сийярто заявил, что после очередного подобного инцидента он вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил письмо в Европейскую комиссию с призывом обеспечить безопасность поставок. Глава МИД Венгрии надеется, что Еврокомиссия выполнит данное обещание и повлияет на попытки Киева заблокировать поставки нефти в страну.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Последняя атака Украины на нефтепровод «Дружба» потребовала пятидневного ремонта. Прокачка нефти в Словакию остановилась 22 августа, а возобновилась 28 августа. В период ремонта украинский президент Владимир Зеленский пошутил, что существование «Дружбы» зависит от Венгрии, намекая на антиукраинскую позицию европейской страны, блокирующую многочисленные общеевропейские инициативы в поддержку Киева.

