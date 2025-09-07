В Венгрии высказались о поставках российской нефти после ударов ВСУ

В МИД Венгрии заявили, что удары ВСУ не повлияли на работу нефтепровода «Дружба»

Поставки нефти из России и Венгрию продолжаются в обычных объемах после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию», — приводит российское информационное агентство слова главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Как отмечает «Интерфакс», в последнее время ВСУ неоднократно наносили удары по российскому нефтепроводу, что приводило к временной приостановке поставок сырья в направлении Словакии и Венгрии. Сийярто заявил, что после очередного подобного инцидента он вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил письмо в Европейскую комиссию с призывом обеспечить безопасность поставок. Глава МИД Венгрии надеется, что Еврокомиссия выполнит данное обещание и повлияет на попытки Киева заблокировать поставки нефти в страну.

Последняя атака Украины на нефтепровод «Дружба» потребовала пятидневного ремонта. Прокачка нефти в Словакию остановилась 22 августа, а возобновилась 28 августа. В период ремонта украинский президент Владимир Зеленский пошутил, что существование «Дружбы» зависит от Венгрии, намекая на антиукраинскую позицию европейской страны, блокирующую многочисленные общеевропейские инициативы в поддержку Киева.