09:17, 8 сентября 2025Спорт

Американский хоккеист клуба КХЛ сравнил еду в России и на родине

Американец из «Шанхай Дрэгонс» Сомерби: В России еда вкуснее, чем в Америке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби сравнил еду в России и на родине. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По словам игрока, в России еда вкуснее, чем на родине. «Я считаю, что качество еды здесь невероятное. Рестораны в Москве поразили меня. Моя семья приезжала сюда, и они любят здешнюю еду. В Санкт-Петербурге тоже было замечательно», — заявил хоккеист.

Сомерби перешел в «Шанхай Дрэгонс», который ранее носил название «Куньлунь Ред Стар», в 2022 году. В тот момент команда базировалась в подмосковных Мытищах, а с этого сезона переехала в Санкт-Петербург.

Ранее канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой назвал любимые и нелюбимые блюда в России. Со знаком «плюс» он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком «минус» — холодец.

