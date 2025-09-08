Найдено подтверждение скорого выхода Half-Life 3

Датамайнер Маквикер рассказал, что выход Half-Life 3 анонсируют до конца года

Известный блогер Тайлер Маквикер рассказал, что нашел очередное подтверждение скорого выхода новой игры серии Half-Life. Об этом он заявил в ролике на YouTube.

Датаймайнер, собирающий информацию на основе большого количества данных, обнаружил упоминание легендарной игры в коде обновления Counter-Strike 2, Dota 2 и Deadlock. По словам Маквикер, ему встретилось множество упоминаний проекта HLX, под которым, как ему кажется, разрабатывают Half-Life 3. Так, новая игра должна получить поддержку трассировки лучей и AMD FSR.

Среди упоминаний функций HL3 встречаются описание вражеского искусственного интеллекта (ИИ) — солдат Альянса, давних противников главных героев серии. Также описываются игровые механики и методы рендеринга.

Тайлер Маквикер заявил, что ему доподлинно известно, что Half-Life 3 выйдет как игра для персональных компьютеров (ПК), а не VR-тайтл, какой была Half-Life: Alyx. По его мнению, в настоящий момент разработчики Valve занимаются оптимизацией игры. Маквикер предсказал, что есть высокая вероятность, что Half-Life 3 анонсируют до конца года.

Последней игрой серии Half-Life оказался VR-шутер Alyx, вышедший в 2020 году. Half-Life 2: Episode Two, продолжением которой может стать HL3, вышла в 2007 году.

В мае инсайдеры предсказали, что Half-Life 3 станет последней крупной игрой своей серии. Однако Valve еще много лет может выпускать дополнения и спин-оффы.