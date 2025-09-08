Мир
23:03, 8 сентября 2025

МИД России отметил атаку иноагентов после слов Лаврова

МИД РФ отметил атаку иноагентов после слов Лаврова о постсоветском пространстве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России в своем Telegram-канале отметил атаку иноагентов после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о многополярном мире и постсоветском пространстве.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром С. В. Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. (...) Его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — подчеркнули в МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с Западом, но бизнеса как в прошлом уже быть не может.

