Минобороны раскрыло подробности о попытках атак ВСУ на Россию

МО: Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Кроме того, еще один дрон уничтожили над территорией Курской области, рассказали в ведомстве. Отмечается, что попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 8 сентября. Перехвачены беспилотники самолетного типа.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Донецк и Макеевку. Удары были нанесены с применением реактивных ракет-дронов «Паляница». Один человек не выжил.