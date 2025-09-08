Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ

Российскому хоккеисту Александру Овечкину, выступающему за клуб «Вашингтон Кэпиталз», подарили уникальный iPhone в честь его рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает RT.

На самом телефоне выгравированы инициалы спортсмена, а также число заброшенных им шайб. Особое оформление имеет и коробка, в которой находится смартфон — в нее встроен экран, на котором воспроизводится рекордный гол нападающего.

Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки 6 апреля — тогда он забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд канадца составлял 894 заброшенных шайбы. Никто не мог побить его на протяжении 26 лет.