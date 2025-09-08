Спорт
15:29, 8 сентября 2025Спорт

Стала известна рекордная сумма призовых победителей US Open

Победители US Open Алькарас и Соболенко заработали по пять миллионов долларов
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Победители Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в одиночных разрядах испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко получили рекордную в истории тенниса сумму призовых. Об этом сообщается на сайте турнира.

Алькарас, который в финале обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, получил 5 миллионов долларов. Такую же сумму получила Арина Соболенко. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6, 7:3.

Сумма выигрыша спортсменов за один теннисный турнир стала рекордной за всю историю. Также по 2,5 миллиона долларов получили финалисты US Open.

US Open-2025 проходил в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные 90 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что россияне показали на US Open худший за семь лет результат. До этого последний раз никто из представителей страны не добирался до 1/4 финала в 2018 году.

    Все новости