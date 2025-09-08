Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время хочет поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней. «Очень скоро», — анонсировал он журналистам в ответ на вопрос о возможных контактах с российским президентом.

Ранее Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул он.

До этого Путин заявил о договоренности с Трампом при необходимости созваниваться. Глава государства подчеркнул, что американский лидер знает о его готовности к этим разговорам.