Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

Тренер Катара Лопетеги назвал сборную России сильной европейской командой

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень российской национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он назвал сборную России сильной европейской командой. «У них в составе очень-очень много вариантов среди игроков. Сейчас они не играют в официальных соревнованиях, поэтому используют такие матчи, как с нами, с очень большой мотивацией», — заявил Лопетеги.

Матч сборной России с Катаром прошел 7 сентября. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.