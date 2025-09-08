Спорт
12:42, 8 сентября 2025Спорт

Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

Тренер Катара Лопетеги назвал сборную России сильной европейской командой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги оценил уровень российской национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он назвал сборную России сильной европейской командой. «У них в составе очень-очень много вариантов среди игроков. Сейчас они не играют в официальных соревнованиях, поэтому используют такие матчи, как с нами, с очень большой мотивацией», — заявил Лопетеги.

Матч сборной России с Катаром прошел 7 сентября. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

    Все новости