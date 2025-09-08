В Совфеде назвали момент превращения Финляндии в «анти-Россию»

Сенатор Совфеда Климов: Финляндия стала «анти-Россией» около 10 лет назад

Финляндия стала «анти-Россией» после смены руководства страны около 10 лет назад. Момент смены курса государства назвал сенатор Совфеда Андрей Климов в беседе с ТАСС.

По его словам, примерно в 2015 году из власти в Финляндии ушло поколение политиков, выстраивающих сотрудничество сначала с Советским Союзом, а позже — с Россией. «А новое поколение, которое сейчас там во власти, оно было воспитано специально теми силами [Запада], которые ненавидели нашу страну и давно мечтали разрушить вот эту сцепку российско-финскую», — заявил Климов.

Политик считает, что аналогичная работа проведена с Украиной.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой. По его словам, власти соседнего государства готовят военную инфраструктуру для агрессивных действий, направленных на российскую территорию.